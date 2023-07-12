Рассчитана скорость, которую мог развить мегалодон

Ученые из Университета Де Поля в США посчитали, что мегалодон мог плавать со скоростью не более 1,9 км/ч. Об этом сообщает портал DailyMail.

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Мегалодоны — это вымершие гигантские акулы, достигавшие длины до 15 метров. Их вес мог превышать 35 тонн, что делает их одними их самых крупных водных хищников в мировой истории. Мегалодоны обитали в Мировом океане примерно от 15 до 3,6 млн лет назад. Как выглядел мегалодон остается загадкой, так как его скелет полностью разрушается со временем — ученые могут оценить лишь его зубы. Однако предполагается, что они напоминали более массивную версию современной большой белой акулы.

Авторы работы использовали в своем исследовании анализ плакоидных чешуек древней рыбы, которые сохранились в скальных образованиях Японии. Как оказалось, на них не было узких гребней, которые позволяют рыбам развивать под водой высокую скорость.