Сбер представил новую версию нейросети — Kandinsky 2.2

«Мы продолжаем совершенствовать нашу нейросеть для создания уникального контента. Новая версия дает пользователям еще больше возможностей, при этом она генерирует изображения в еще лучшем качестве. Нейросеть уже не просто пытается подражать творчеству человека, а способна создавать новые художественные смыслы и интерпретации. Как и предыдущая версия, Kandinsky 2.2 находится в открытом доступе, так что протестировать ее можно совершенно бесплатно», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.