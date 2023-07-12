Сбер представил новую версию своей нейросети Kandinsky

Сбер представил новую версию нейросети Kandinsky 2.2, с помощью которой теперь можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации, сообщает пресс-служба банка.

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Значительного прироста качества удалось достигнуть при создании портретов. Для дообучения нейросети использовался датасет в размере 1,5 млрд пар «текст — изображение». Это на 300 млн больше, чем в предыдущей версии — Kandinsky 2.1.

Новая версия модели научилась генерировать стикеры, из которых можно собирать полноценные стикерпаки в Telegram. Также бот Kandinsky 2.2 теперь способен изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на изображениях, сохраняя композицию исходной иллюстрации.

«Мы продолжаем совершенствовать нашу нейросеть для создания уникального контента. Новая версия дает пользователям еще больше возможностей, при этом она генерирует изображения в еще лучшем качестве. Нейросеть уже не просто пытается подражать творчеству человека, а способна создавать новые художественные смыслы и интерпретации», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.