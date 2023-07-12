Ученые рассчитали скорость мегалодона

Вымершая акула мегалодон была массивной, но совсем не быстрой, показало исследование ученых из американского университета Де Поля. Согласно их выводам, хищник мог развивать скорость не более 1,9 км/час.

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Мегалодоны обитали в Мировом океане от 15 до 3,6 млн лет назад. Размер их тела достигал 20 метров, а вес – до 30-40 тонн. Внешний вид мегалодонов остается загадкой, поскольку их хрящевые скелеты полностью разрушаются с течением времени. Считается, что мегалодоны выглядели как более коренастая версия современной большой белой акулы.

Авторы нового исследования задались целью вычислить максимальную скорость древнего хищника. Научная работа была основана на плакоидных чешуйках, сохранившихся в скальных породах в Японии.

Ученые обнаружили, что на чешуе мегалодона не было «килей», или узко расположенных гребней, типичных для быстро плавающих акул. Предыдущие оценка показывали, что древняя акула могла достигать скорости до 5,6 км/час, но, по мнению американских экспертов, она плавала не быстрее 1,9 км/час. Для сравнения, скорость плавания олимпийского чемпиона Майкла Фелпса достигала 9,6 км/час, сообщает The Daily Mail.