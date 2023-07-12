Скафандр Юлии Пересильд выставлен на продажу

После выхода фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд выпустила книгу , а на сайте "Главкосмоса" выставлен на продажу скафандр, в котором она летала на МКС.

Аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2" с нашивкой с именем актрисы появился на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности на сайте "Главкосмоса".

"Оригинальный скафандр изготовлен для члена основного состава экипажа миссии "Союз МС-19" - актрисы Юлии Пересильд. Скафандр использовался во время полета к МКС и съемок художественного фильма "Вызов" в космосе", - гласит объявление.

Стоимость не указана, но можно оставить заявку. Приобретение довольно выгодное - в объявлении указано, что срок службы не ограничен. Также можно приобрести скафандр, изготовленный для для члена дублирующего состава экипажа миссии актрисы Алёны Мордовиной. Он совсем новый и не побывал в космосе.