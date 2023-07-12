Apple ввела новые ограничения для россиян

Apple начала отменять платные подписки россиян на аудио- и видеоредакторы Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Об этом сообщает портал Rozetked.

Отмечается, что с 12 июля россияне перестали видеть в интерфейсе перечисленных программ опции для оформления платных подписок. Приложения не пускают новых пользователей дальше экрана приветствия. Бесплатный пробный период также недоступен.

Пользователи же с оформленной подпиской при загрузке программы видят уведомление, в котором Apple сообщает об ошибке с подпиской и обещает вернуть за нее деньги.

«К сожалению, с подпиской возникла ошибка, поэтому мы ее отменили. Мы оформили возмещение средств для вашей учетной записи. В течение 30 дней сумма будет переведена на счет, с которого была произведена оплата», – гласит текст уведомления.

В Rozetked отметили, что как минимум один член их редакции получил деньги за подписку на счет мобильного оператора, с которого производилась оплата.

Версии Final Cut Pro и Logic Pro для iPad вышли в мае 2023 года. Подписка на месяц в них в России стоила 349 руб., а на год – 3990 руб.