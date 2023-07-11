Топ-менеджер Apple ушел в соцсеть Цукерберга

Исполнительный директор Apple Фил Шиллер создал личный профиль в новой соцсети Threads от компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. Об этом сообщает 9to5Mac.

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Топ-менеджер компании из Купертино в переписке подтвердил журналисту, что учетная запись philipschiller007 принадлежит именно ему.

В прошлом Шиллер удалил свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В результате исполнительному директору пришлось создать новый профиль в соцсети, так как для работы приложения Threads требуется учетная запись Instagram.

В ноябре 2022 года Фил Шиллер деактивировал свой аккаунт в Twitter. Он отказался от использования соцсети вскоре после того, как владелец Twitter Илон Маск снял блокировку с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

Топ-менеджер Apple завел аккаунт в Twitter в ноябре 2008 года. За 14 лет страница Шиллера набрала более 200 тыс. подписчиков. Топ-менеджер IT-корпорации часто использовал Twitter для продвижения новых устройств и сервисов. Шиллер отвечает в Apple за публичные мероприятия и развитие App Store.