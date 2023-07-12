Ученые разгадали тайну оттенка Кровавого водопада в Антарктиде

Международная группа ученых установила, почему вода из так называемого Кровавого водопада (Blood Falls), вытекающего из ледника Тейлора в Антарктиде, имеет красный оттенок. Результаты исследования публикует научный журнал Frontiers.

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В ходе исследования ученые под руководством Кена Ливи из Центра характеристики и обработки материалов Джона Хопкинса подробно изучили состав воды. Они обнаружили высокую концентрацию железосодержащих наносфер, которые придают воде ржавый оттенок. Эти мельчайшие наносферы обладают уникальными физическими и химическими свойствами. При окислении они приобретают красный оттенок.

«Как только я посмотрел на образец под микроскопом, я заметил, что это маленькие наносферы, и они были богаты железом и другими элементами, например, кремнием, кальцием, алюминием, натрием», — объяснил Кен Леви.

Оксид железа, известный своим насыщенным красным цветом, ранее считался главным веществом, благодаря которому вода окрашивается в красный цвет.

«Чтобы быть минералом, атомы должны быть организованы в очень специфическую кристаллическую структуру. Эти наносферы не являются кристаллическими, поэтому методы, которые ранее использовались для исследования твердых тел, не обнаруживали их», — объяснил Ливи.

Ученые установили, что красная вода из Кровавого водопада берет свое начало в соленом озере, которое пролежало во льду от 1,5 до 4 млн лет. В действительности это озеро является частью подземной системы гиперсоленых озер и водоносных горизонтов.