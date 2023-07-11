Tata Group может стать первым индийским производителем iPhone

Индийская Tata Group может приобрести завод поставщика Apple Wistron и стать первым производителем iPhone в Индии. Как сообщает Bloomberg, это станет шагом к оспариванию статуса КНР как мирового производителя электроники.

© Unsplash

Стоимость завода оценивается в 600 млн долларов, а переговоры длились год. Сейчас на предприятии работают более 10 тысяч рабочих, которые занимаются сборкой iPhone 14.

При этом крупнейшему индийскому конгломерату, вероятно, придется взять на себя ряд обязательств. Так, Wistron обязалась отгрузить с завода iPhone на сумму не менее 1,8 млрд долларов до марта 2024 года, а также увеличить штат работников завода в три раза. Это было необходимо для получения финансовой поддержки от государства. Возможно, после покупки эти задачи лягут на Tata Group.