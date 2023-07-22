С чем никогда нельзя использовать WD-40

WD-40 — универсальный смазочный материал, который можно использовать практически на чем угодно. Однако есть вещи, которые все-таки не стоит смазывать. WD-40 не обладает той же вязкостью, что и обычное масло; он может повредить некоторые типы обработки и вызвать дополнительные проблемы, если использовать его в качестве альтернативы. Портал lifehacker.com рассказал, на каких вещах не рекомендуется использовать WD-40.

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Пластик

Если вам позарез нужно смазать шарнир на солнцезащитных очках или отклеить этикетку с пластикового контейнера, может возникнуть соблазн просто сбрызнуть их WD-40… Но средство нельзя использовать на чистых пластиковых поверхностях, полистироле и поликарбонатной пластмассе. Среди продуктов, содержащих эти вещества, числятся детские игрушки, одноразовая посуда, холодильники, пищевая пленка и пластиковые линзы. Из-за своего химического состава WD-40 может повредить эти предметы.

Дерево и натуральный камень

WD-40 способен растворить восковое покрытие на изделиях из дерева. Если вы регулярно пользуетесь WD-40 в целях уборки, то держите средство подальше от деревянных полов и мебели. Воск создает водонепроницаемый барьер, который защищает дерево от повреждения влагой. Кроме того, WD-40 может впитываться в необработанное дерево и пористые камни.

Кухонные поверхности

Некоторые производители бытовой техники рекомендуют WD-40 для очистки нержавеющей стали, но средство никогда не стоит применять на поверхностях, которые соприкасаются с едой. Случайный контакт не приведет к каким-то страшным последствия, но, тем не менее, обрабатывать посуду все равно не стоит.

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