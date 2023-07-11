Ученые доказали, что люди могут слышать тишину

Исследование Университета Джонса Хопкинса опровергло представление о том, что люди не слышат тишину. Согласно их выводам, мозг обрабатывает тишину так же, как и звуки, поэтому уделяет много внимания «неловкой паузе в разговоре, напряженному промежутку между раскатами грома или тишине в конце музыкального представления».

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Ученые провели семь экспериментов с участием тысячи добровольцев. Известно, что один непрерывный звуковой сигнал кажется людям более длительным, чем два последовательных сигнала, хотя на самом деле они имеют одинаковую продолжительность.

Авторы предположили, что мозг аналогичным образом реагирует на тишину – одна непрерывная пауза кажется дольше, чем две отдельных.

Участникам эксперимента воспроизводили одиночные и повторяющиеся паузы на фоне шума поезда, оживленного ресторана, рынка, детской площадки или белого шума. Одиночную паузу добровольцы считали более длительной, демонстрируя ту же реакцию, что и при прослушивании звуковых сигналов, сообщает PNAS.

«Виды иллюзий и эффектов, которые считались типичными для обработки звука, мы также получаем при тишине, что позволяет предположить, что мы действительно слышим и отсутствие звука», – отметил философ и психолог из Университета Джона Хопкинса Иэн Филлипс.