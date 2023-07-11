Суд в Москве оштрафовал Dropbox на 2 млн рублей

Мировой суд Москвы снова оштрафовал стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о проведении СВО и за другую противоправную информацию.

На ресурсе были выявлены как недостоверная информация о проведении военной спецоперации, так и об азартных играх и онлайн-казино.