Россияне стали больше пренебрегать безопасностью своих ПК

С января по май 2023 года объем продаж потребительских антивирусов и решений для сетевой безопасности для ПК в России составил 195 тыс. лицензий, что на 61% меньше, чем было годом ранее. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» , ссылаясь на аналитиков. В деньгах рынок составил 268 млн руб., что также равносильно падению на 61%.

По данным «Ъ», в неполном первом полугодии доля «Лаборатории Касперского» выросла на 14%, до 94%. Случилось это даже несмотря на то, что продажи лицензий у компании, наоборот, упали на 54%. Доли другой российской компании Dr.Web в штуках и в деньгах снизились на 14% и 25% соответственно. У чешской фирмы Avast показатели снизились на 92% и 83%. У словацкой ESET падение и в штуках, и в деньгах зафиксировано почти на 100%. Обе европейские компании покинули российский рынок после начала СВО. При этом на рынке появился румынский вендор SoftWin, продажи которого в РФ за указанный период увеличились в 1,5 раза как в штуках, так и в деньгах.