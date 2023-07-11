Россияне стали больше пренебрегать безопасностью своих ПК
С января по май 2023 года объем продаж потребительских антивирусов и решений для сетевой безопасности для ПК в России составил 195 тыс. лицензий, что на 61% меньше, чем было годом ранее. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков. В деньгах рынок составил 268 млн руб., что также равносильно падению на 61%.
По данным «Ъ», в неполном первом полугодии доля «Лаборатории Касперского» выросла на 14%, до 94%. Случилось это даже несмотря на то, что продажи лицензий у компании, наоборот, упали на 54%. Доли другой российской компании Dr.Web в штуках и в деньгах снизились на 14% и 25% соответственно. У чешской фирмы Avast показатели снизились на 92% и 83%. У словацкой ESET падение и в штуках, и в деньгах зафиксировано почти на 100%. Обе европейские компании покинули российский рынок после начала СВО. При этом на рынке появился румынский вендор SoftWin, продажи которого в РФ за указанный период увеличились в 1,5 раза как в штуках, так и в деньгах.
Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что рынок антивирусов резко упал из-за ухода из России Microsoft. В РФ почти перестали продаваться ноутбуки и компьютеры с предустановленной Windows, в которую зачастую производителями оборудования встраивались антивирусы того или иного бренда. На «чистые» ПК и ноутбуки пользователи часто устанавливают пиратские версии Windows.
«С переходом пользователей на пиратские ОС и программы упал и спрос на официальные антивирусы – пользователи либо также стали скачивать их пиратские версии, либо использовать бесплатные программы, количество которых также растет», – сказал заместитель гендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов.
Ранее киберэксперты из компании Guardz обнаружили вирус для macOS, который крадет Telegram-аккаунты.