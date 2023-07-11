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«Прайм»: Китай отомстит США и ЕС и оставит Европу без чипов

Китай объявил о планах ограничить поставки редкоземельных металлов в ЕС в ответ на намерения европейцев ограничить китайские инвестиции в свой технологический сектор. Эксперты, опрошенные «Праймом», считают, что решение Пекина также может быть подготовкой в военному конфликту с Тайванем.

Китай нанес Европе новый удар в «войне чипов»
© Unsplash

7 июля власти Китая объявили о планах ограничить экспорт галлия и германия «из соображений национальной безопасности» с 1 августа. Галлий необходим для производства полупроводников, а германий используется для выработки оптоволокна и солнечных панелей.

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По разным оценкам, Китай обеспечивает миру от 60 до 85 процентов германия и до 98 процентов галлия.

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Пекин анонсировал ограничения через несколько дней после того, как Нидерланды ввели контроль над экспортом оборудования для производства полупроводников. При этом нидерландская ASML - один из главных поставщиков для китайских корпораций. Европейские компании начали разрабатывать ограничения вслед за США, которые первыми ввели санкции против китайской индустрии полупроводников.

Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами РАНХиГС Борис Пивовар заявил «Прайму», что Китай учел пример санкций Запада против России и решил заранее принять меры. Эксперт подчеркнул, что редкоземельные металлы также используются в оборонной промышленности.

«Китай, который потенциально не исключает военного решения конфликта с Тайванем, заблаговременно перестает поставлять в Европу ресурсы, которые могут быть использованы против Пекина», - подчеркнул Пивовар.

«Прайм» отмечает, что для замены поставок редкоземельных металлов из Китая Европе потребуется найти новые месторождения и перестроить логистические цепочки. Это замедлит переход региона на зеленую экономику и усугубит проблемы в немецкой и французской промышленности.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова заявила, что ЕС «становится сателлитом американской экономики без возможности получения технологической независимости и преимуществ по сравнению с лидерами».

По оценке экономиста Егора Клопенко, ЕС зависит от Китая в сфере производства электроники на 50-70 процентов, и на преодоление этой зависимости уйдет до десяти лет.

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