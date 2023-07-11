Вирусолог допустил использование коронавируса для борьбы с раком

По его словам, наблюдалось улучшение состояния онкологических пациентов, переболевших коронавирусом. Чумаков отметил, что у него были пациенты, у которых после перенесенного ковида возникло очень сильное облегчение.

Чумаков отметил, что давно известно о способности вирусов бороться с раком. Опухолевые клетки утрачивают противовирусную защиту, что позволяет вирусам легче там реплицироваться Как считает ученый, возможно использование коронавируса в качестве онколитического препарата. Однако для этого требуется полностью избавиться от его инфекционности, чтобы он не обладал патогенными свойствами. При этом Чумаков выразил мнение, что вряд ли стоит применять для лечения именно коронавирус, так как существует значительное количество менее опасных вирусов, из которых уже создаются онколитические вирусы. Ученый назвал в качестве примера энтеровирусы, которые применяются для лечения рака.