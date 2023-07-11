Назван способ обновить устаревшую Windows

Энтузиасты запустили агрегатор, содержащий обновления для устаревших версий Windows. Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.

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По словам журналистов медиа, на Microsoft. Специалисты нашли файлы с апдейтами для Windows 95, NT 4.0, 98, Me, 2000 и XP. Авторы отметили, что энтузиасты предложили новый способ пользоваться старыми операционными системами после окончания срока поддержки.

По словам журналистов медиа, обновления для устаревших ОС может пригодиться в случае, если потребители по каким-то причинами не хотят пользоваться актуальными версиями Windows. Также названый проект может оказаться полезным, если новые ОС от Microsoft не поддерживают определенные программы.

«Windows Update Restored — это долгожданный и интересный проект, но мы не советуем пользоваться архивными версиями Windows», — подытожили специалисты Tom’s Hardware.

По словам авторов, устаревшие операционные системы являются особенно уязвимыми для хакеров.