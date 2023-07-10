«МегаФон» признали лучшим оператором по скорости мобильного интернета

«МегаФон» стал лидером по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Медианная скорость скачивания в сети «МегаФон» составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Для оценки покрытия мобильных сетей аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры», — рассказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.