Экономист рассказал, какие профессии сможет заменить ИИ

«Потенциально такие профессии, как кассиры и водители такси, действительно столкнутся с риском автоматизации в связи с растущим внедрением систем автоматизированного интеллектуального контроля и разработкой самоуправляемых автомобилей. Однако сроки этих изменений не определены и могут варьироваться в зависимости от конкретной отрасли, региона и нормативно-правовой базы», — отметил Стародубцев.