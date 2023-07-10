Экономист рассказал, какие профессии сможет заменить ИИ

Россиянам рассказали, какие профессии в скором времени заменит ИИ
На основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени будут созданы умные виртуальные помощники, которые смогут решать сложные задачи и оказывать качественную поддержку пользователей. Об этом в беседе с РИАМО рассказал кандидат экономических наук, соучредитель группы компаний ITGLOBAL.COM Александр Стародубцев.
«Потенциально такие профессии, как кассиры и водители такси, действительно столкнутся с риском автоматизации в связи с растущим внедрением систем автоматизированного интеллектуального контроля и разработкой самоуправляемых автомобилей. Однако сроки этих изменений не определены и могут варьироваться в зависимости от конкретной отрасли, региона и нормативно-правовой базы», — отметил Стародубцев.
Он подчеркнул, что представителям профессий, потенциально подверженных риску автоматизации, необходимо уже сейчас задуматься о повышении квалификации и переподготовке, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке труда.
В начале июля первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России рассказал, что доля бизнес-процессов Сбера с применением ИИ составляет 75%.