SpaceX начнет раздавать спутниковый интернет Starlink в Монголии

Правительство Монголии предоставило компании SpaceX две лицензии для интернет-услуг с использованием низкоорбитальных спутников, пишет агентство Reuters. Это важное решение открывает новые перспективы для миллионов интернет-пользователей в Монголии, которые смогут получить доступ к высокоскоростному соединению через сеть Starlink, говорится в официальном заявление правительства страны.

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Согласно сообщению, уже существующая сеть оптоволоконных кабелей обеспечивает широкий доступ к высокоскоростному интернету по всей стране. Однако технология Starlink, предоставляемая SpaceX, позволит расширить доступ к интернету в отдаленных и сложнодоступных районах. Скотоводы, фермеры и горняки, работающие и проживающие в огромной монгольской территории, смогут получить доступ к глобальной информации и использовать ее для улучшения своей жизни. Это значительный шаг в развитии цифрового развития страны.

Министр цифрового развития и связи Учрал Ням-Осор подчеркнул, что Starlink обеспечит более широкий доступ к интернету в отдаленных районах, где ранее это было затруднено. Это будет полезным для тех, кто занимается скотоводством, фермерством и горнодобычей, так как они смогут получать доступ к информации со всего мира и применять ее для улучшения своей работы и повышения качества жизни.

Соглашение между правительством Монголии и SpaceX о запуске спутниковой сети Starlink на территории страны было подписано во время выставки MWC-2023 в Барселоне в феврале этого года.