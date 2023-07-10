МТС свернула работу над голосовым помощником «Марвин»

МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и начала тестирование нового ассистента. У компании не было данных для обучения ИИ, а предложение «базироваться на чужом распознавании и синтезе речи было менеджерски отметено», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.

«МТС Марвин», над которым МТС работала с 2019 года, закрыт. В январе 2021 года проект покинул его куратор — директор центра искусственного интеллекта (ИИ) компании Аркадий Сандлер. Сейчас приложения нет ни в AppStore, ни в Play Market, а в объявлениях о перепродаже колонки МТС с «Марвином» говорится, что она работает только как акустическое устройство.

При этом, по словам собеседников издания, МТС уже провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип нового голосового ассистента. В ходе презентации он успешно включал лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды. Представитель компании подтвердил, что оператор работает над новым проектом, но уточнил, что потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт.