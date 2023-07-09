В Reddit отреагировали на мятеж модераторов

«Главная страница интернета» отреагировала на мятеж модераторов
Руководство форума Reddit, который часто неформально называют главной страницей интернета, объявило последнее предупреждение модераторам сообществ, продолжающим выступать против решения ввести платную подписку за доступ к API из сторонних приложений. Об этом сообщает PCMag.
В обращении модераторам-бунтарям пригрозили блокировкой из-за того, что они присвоили своим сабреддитам статус NSFW, что мешает размещать рекламу на страницах форума.
Это фактически не нарушает правил платформы и является формой протеста с целью заставить руководство отказаться от подписки. Маркировка NSFW (небезопасно для работы), означает наличие контента для взрослых, в том числе откровенных фото и видео.
«Пожалуйста, немедленно исправьте маркировку NSFW в своем сабреддите. В противном случае к концу этой недели к вашей команде модераторов будут применены меры. Модераторы будут удалены из команды разработчиков», — говорится в обращении к модераторам сообщества r/PICs.
Похожие предупреждения получили модераторы других сабреддитов, таких как r/cyberpunkgame и r/bookscirclejerk.
С 12 июня тысячи пользователей форума Reddit объявили администрации забастовку против введения платной подписки для разработчиков и исследователей. Сервис долгие годы сохранял свой API бесплатным для всех.
Глава Reddit Стив Хаффман в интервью The Verge заверил, что платформа тратит около $10 млн на оплату инфраструктуры для работы сайта и плата за API для сторонних приложений необходима. Он также заявил, что разработчики сторонних приложений на основе Reddit заработали миллионы и ничего не платили Reddit.