В Reddit отреагировали на мятеж модераторов

Руководство форума Reddit, который часто неформально называют главной страницей интернета, объявило последнее предупреждение модераторам сообществ, продолжающим выступать против решения ввести платную подписку за доступ к API из сторонних приложений. Об этом сообщает PCMag.

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В обращении модераторам-бунтарям пригрозили блокировкой из-за того, что они присвоили своим сабреддитам статус NSFW, что мешает размещать рекламу на страницах форума.

Это фактически не нарушает правил платформы и является формой протеста с целью заставить руководство отказаться от подписки. Маркировка NSFW (небезопасно для работы), означает наличие контента для взрослых, в том числе откровенных фото и видео.

«Пожалуйста, немедленно исправьте маркировку NSFW в своем сабреддите. В противном случае к концу этой недели к вашей команде модераторов будут применены меры. Модераторы будут удалены из команды разработчиков», — говорится в обращении к модераторам сообщества r/PICs.

Похожие предупреждения получили модераторы других сабреддитов, таких как r/cyberpunkgame и r/bookscirclejerk.

С 12 июня тысячи пользователей форума Reddit объявили администрации забастовку против введения платной подписки для разработчиков и исследователей. Сервис долгие годы сохранял свой API бесплатным для всех.