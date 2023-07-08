В мире могут сократить сотни тысяч человек из-за искуственного интеллекта

Количество рабочих мест в мире может сократиться на десятки или даже сотни тысяч из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По его словам, 4 тыс. рабочих мест (оценка банка Goldman Sachs) — это только начало тренда. Кричевский сослался на данные аналитиков, которые допустили сокращение до 25% рабочих мест в ближайшие пять-десять лет. Он уточнил, что в первую очередь нейросети заменят джуниоров в IT, так как учатся кодировке. Также могут начать сокращать дизайнеров и художников, потому что роботы прекрасно генерят нужные по запросу уникальные картинки, добавил эксперт.