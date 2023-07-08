Хакеры в середине 2023 года стали атаковать российские сельхоз компании

Во втором квартале 2023 года число DDoS-атак на российские компании составило 176,3 тыс., что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование компании DDoS-Guard.

Кроме того, относительно первого квартала текущего года рост DDoS-атак составил 13,5%, а их среднее количества в сутки увеличилось на 11,7%.

Если в начале 2023 года основными целями хакеров были региональные СМИ и развлекательные сервисы, то во втором квартале они переключили свое внимание на отрасли, связанные с сельским хозяйством, образованием и логистикой. Так, сервис «АгроСигнал», предоставляющий информационные системы для агробизнеса, подвергся более 20 атакам с апреля по июнь, при этом объем трафика превышал 5 Гбит/с. В компании «АгроСигнал» заявили, что атаки не привели к серьезным последствиям для пользователей и данных.

В начале июля холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) столкнулся с масштабной атакой на свои IT-ресурсы, из-за которой была нарушена работа сайта и мобильного приложения компании, через которые осуществляется продажа билетов. Вскоре после атаки в РЖД признали сбои и сообщили о восстановлении работы сервисов.