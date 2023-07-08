Илон Маск оскорбил Цукерберга

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск обвинил главу корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате. Он заявил, что этот конфликт перешел в личную плоскость. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий пост Илона Маска в Twitter

До этого портал Semafor опубликовал письмо адвоката Маска Алекса Спиро, в котором он не исключал возможность подачи в суд на компанию Meta*. Он подозревает, что для создания новой социальной сети Threads были использованы коммерческие тайны Twitter, что совершенно недопустимо.

«Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение [Twitter], и теперь "змееныш" просто решил скопировать. Теперь это личное», — написал Маск.

Он добавил, что вызов Марка Цукерберга на бой остается в силе.

«Увидимся в клетке», — заключил он.

Ранее компания Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, который может выступить полноценным аналогом Twitter. Спустя менее чем 20 часов после запуска социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов.