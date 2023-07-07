МТС передаст создание рекламы под управление ИИ

Компания МТС рассказала, что рекламные кампании создаются с помощью ИИ

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МТС представила новую технологию для своей DSP-платформы — робота-трейдера. Этот робот, основанный на искусственном интеллекте, позволяет автоматически управлять рекламными кампаниями в цифровой среде, повышать их эффективность и экономить бюджет до 50% при сохранении основных показателей эффективности.

Новый инструмент предназначен для крупных рекламодателей и рекламных агентств, работающих с «МТС DSP». Робот-трейдер использует подход Reinforcement learning (RL), который является одним из перспективных направлений искусственного интеллекта. Он анализирует статистику по рекламным кампаниям, проверяет выполнение основных показателей эффективности и принимает решения о внесении изменений, чтобы достичь заданных метрик. Робот может контролировать ставки, а также влиять на параметры кампании, такие как домены, SSP-платформы, баннеры и девайсы.