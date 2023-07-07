Автоматическое удаление аккаунта в Instagram* объяснили

Недовольство пользователей из-за автоматического удаления аккаунта в Instagram* (владелец компания Meta** признана в России экстремистской и запрещена) при уходе из новой соцсети Threads обоснованно. Об этом заявил глава Instagram Адам Моссери в личном аккаунте в Threads.

По его словам, разработчики компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), владельца Instagram и Threads, работают над исправлением ошибки.

«Вы можете деактивировать свою учетную запись Threads, это скрывает ваш профиль и контент Threads, вы можете сделать свой профиль закрытым и можете удалять отдельные сообщения в цепочках. Все это не приведет к удалению вашей учетной записи Instagram», — пояснил Моссери.

Он также добавил, что работа аккаунтов Threads обеспечивается через Instagram, поэтому сейчас это всего лишь одна учетная запись.

«Мы ищем способ удалить вашу учетную запись Threads отдельно от Instagram», — заключил глава соцсети.

В день запуска Threads корреспондент «Газеты.Ru» обратил внимание, что удаление аккаунта из Threads возможно только при удалении своего профиля Instagram.

Глава Meta Марк Цукерберг запустил новую соцсеть 6 июля. В интернете ее называют альтернативой Twitter, так как приложение имеет похожий функционал.

* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена