Что делать, если взломали страницу ВКонтакте?

«ВКонтакте» для многих — главный источник новостей и развлекательного контента, а также средство для связи с близкими. Поэтому безопасность страницы в социальной сети крайне важна: рассказываем, как понять, что ваш аккаунт взломали и что с этим делать.

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Как понять, что ваш аккаунт взломали

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Непонятные действия на странице. Репосты, которых вы не делали, совершенно незнакомые пользователи в списке друзей, новые переписки, лайки, комментарии.

«ВКонтакте» не позволяет войти в аккаунт, хотя вы правильно вводите логин и пароль.

«ВКонтакте» выдает уведомление, что ваша страница заблокирована.

Что делать, если вы имеете доступ к странице

При первых же подозрениях на взлом перейдите в настройки безопасности учетной записи и проверьте историю активности. Она покажет, какие устройства подключались к вашей учетной записи и в какое время: если вы не узнаете какое-то из них, то, вероятно, оно принадлежит злоумышленнику.

При обнаружении подозрительных устройств завершите все активные сеансы.

Перейдите в общие настройки и посмотрите, какие номера телефона и адреса почты привязаны к странице. Если там появился номер или почтовый ящик, которые вы не узнаете — удалите их.

Есть вероятность, что злоумышленники получили доступ к вашей информации благодаря вредоносному ПО. Рекомендуем отключить компьютер от Интернета и проверить его антивирусной программой.

Поменяйте пароль от страницы. Желательно также сменить пароль от почтового ящика, который был привязан к аккаунту.

Что делать, если вы не можете зайти на страницу

Может возникнуть ситуация, в которой злоумышленники получили доступ к вашему профилю и быстро сменили пароль — это, как правило, одна из первых целей любого взломщика. При потере доступа вы можете восстановить пароль на странице входа. Для этого вам понадобится ввести привязанный номер телефона или адрес самой страницы, если вы не помните номер.

Другой вариант — это сразу обратиться в службу поддержки «ВКонтакте» из-под аккаунта вашего родственника или друга. Подробно опишите проблему агенту поддержки и отвечайте на все вопросы: администрация поможет решить проблему.

Как защититься от взлома