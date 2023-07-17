Как наложить музыку на видео на телефоне

Сейчас для простенького монтажа видеоролика не обязательно скидывать файл на компьютер — на мобильниках есть все необходимые средства чтобы, например, наложить музыку на видео. Рассказываем, как это сделать на Android и iOS.

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Как наложить музыку на видео на iOS

Для простого монтажа на iPhone не понадобятся сторонние приложения: встроенный инструмент iMovie вполне позволяет наложить звуковую дорожку на видео. Бесплатно, без какой-либо рекламы и водяных знаков.

Откройте iMovie.

Нажмите «Фильм».

Выберите нужный ролик и нажмите «Создать фильм».

Нажмите на плюсик и откройте пункт «Аудио».

Выберите опцию «Моя музыка» и найдите трек, который вы хотите наложить поверх видео.

Добавьте звуковую дорожку в видео и нажмите «Готово».

Перейдите в меню проектов.

Нажмите «Поделиться» — «Сохранить видео» и дождитесь завершения обработки.

Как наложить музыку на видео на Android

На Android аналогичную функцию выполняет приложение «Google Фото». Оно также позволяет накладывать музыку на видеоряд, обрезать звуковую дорожку и микшировать несколько треков.