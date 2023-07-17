Как наложить музыку на видео на телефоне
Сейчас для простенького монтажа видеоролика не обязательно скидывать файл на компьютер — на мобильниках есть все необходимые средства чтобы, например, наложить музыку на видео. Рассказываем, как это сделать на Android и iOS.
Как наложить музыку на видео на iOS
Для простого монтажа на iPhone не понадобятся сторонние приложения: встроенный инструмент iMovie вполне позволяет наложить звуковую дорожку на видео. Бесплатно, без какой-либо рекламы и водяных знаков.
- Откройте iMovie.
- Нажмите «Фильм».
- Выберите нужный ролик и нажмите «Создать фильм».
- Нажмите на плюсик и откройте пункт «Аудио».
- Выберите опцию «Моя музыка» и найдите трек, который вы хотите наложить поверх видео.
- Добавьте звуковую дорожку в видео и нажмите «Готово».
- Перейдите в меню проектов.
- Нажмите «Поделиться» — «Сохранить видео» и дождитесь завершения обработки.
Как наложить музыку на видео на Android
На Android аналогичную функцию выполняет приложение «Google Фото». Оно также позволяет накладывать музыку на видеоряд, обрезать звуковую дорожку и микшировать несколько треков.
- Откройте «Google Фото».
- Перейдите на вкладку «Библиотека» — «Инструменты».
- Нажмите «Фильм» и выберите нужный вам видеофайл.
- Нажмите «Создать».
- На экране появится меню видеоредактора. Нажмите на значок музыкальной ноты справа, чтобы выбрать нужный трек. Если вы хотите выбрать файл из памяти телефона, нажмите «Моя музыка».
- Выберите нужный вам трек и нажмите «Сохранить».
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