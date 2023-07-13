Как записать телефонный разговор на iPhone или Android

Практически каждый смартфон позволяет записывать звонки по мобильной связи — нужно лишь найти подходящий способ. Портал lifehacker.ru рассказал, какими методами можно записать разговоры на Android и iOS.

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Диктофон

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Очевидный совет, но тем не менее. Каким бы телефоном вы не пользовались, никто не запретит вам переключить звонок в режим громкой связи и просто записать его на другое устройство. Запасной мобильник, диктофон, даже микрофон, подключенный к компьютеру. Качество звука может варьироваться, но свою задачу подобная запись все равно выполнит.

Системные средства (только на Android)

Смартфоны на базе Android 9 и старше могут записывать звонки через стандартное приложение «Телефон». Функция доступна не на всех моделях и иногда заблокирована, если законы той или иной страны запрещают запись — но на некоторых смартфонах она все же присутствует. Проверить, может ли ваш телефон записывать звонки, можно в настройках приложения «Телефон»: поищите вкладку под названием «Запись звонков».

Еще один вариант — это запись экрана. Если вы активируете запись экрана до звонка, выбрав мультимедиа и микрофон в качестве источников, то в итоге получите видеоролик с записью разговора. Но имейте в виду, что для этого нужно перейти в режим громкой связи.

Сторонние приложения

На Android и iOS доступны мириады приложений, предназначенных для записи звонков. Например, в Play Store большой популярностью пользуется Cube Call Recorder ACR: оно способно записывать не только мобильные звонки, но и разговоры в большинстве мессенджеров. Правда, опять же, не каждый телефон поддерживает функцию записи — просто загрузите приложение и проверьте, работает ли оно на вашей модели. Из-за изменений в политике конфиденциальности Play Store вам также понадобится приложение-компаньон Cube Call Helper — его можно скачать на сайте разработчиков.

На iOS ситуация чуть сложнее. В App Store нет приложений, которые позволяли бы записывать звонки напрямую, но разработчики обходят это ограничение при помощи групповых бесед. Грубо говоря, вы создаете звонок с человеком и добавляете в разговор бота, который записывает звук и потом присылает вам запись отдельным файлом. Метод, мягко говоря, не очень скрытный, но альтернатив нет. Среди приложений подобного рода можно выделить TapeACall Lite.

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