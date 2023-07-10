От Apple II до Siri: самые революционные изобретения Apple

Apple принадлежит не только титул одной из крупнейших корпораций в мире — она также считается одной из самых новаторских. Компания, начавшая бизнес в качестве производителя компьютеров, переключилась на создание самых разных гаджетов — и многие из них стали сенсационными. Портал SlashGear рассказал о самых прорывных устройствах Apple.

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Apple II

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Прежде чем уйти в сферу смартфонов и портативных медиа-устройств, Apple занималась производством продвинутых персональных компьютеров. Apple II, вышедший в продажу в 1977 году, стал первым массовым ПК в мире. Он представлял собой модернизацию Apple I — первого компьютера, разработанного Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Если оригинальная машина поставлялась в качестве набора, который требовал сборки, то Apple II поставлялся в качестве полностью готового к эксплуатации продукта.

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iPhone

Дебют оригинального iPhone состоялся еще в 2007 году, и с тех пор рынок мобильных телефонов изменился раз и навсегда. Продукт Apple не был первым смартфоном на рынке, однако он точно стал самым инновационным и продвинутым. iPhone совмещал в себе функции телефона, музыкального проигрывателя и интернет-устройства. Кроме того, устройство совершило прорыв в сфере мобильной фотографии: благодаря 2-мегапиксельной камере фото стали ежедневной привычкой миллионов пользователей. Сейчас же iPhone обладает статусом премиального продукта и универсального инструмента для творческих профессионалов.

Apple

iPad

Первая презентация iPad в 2010 году вызвала скепсис среди энтузиастов. Многие шутили насчет названия устройства, называли планшет «ноутбуком по дешевке»… Но в итоге Apple заработала баснословные $67,7 млрд. iPad решительно занял нишу между полноценным ноутбуком и смартфоном, став олицетворением современного планшета. Мощный аккумулятор, производительное железо, стильный дизайн и качественный экран — Apple опережала конкурентов по всем параметрам.

Apple

iPod

Apple выпустила немало интересных устройств, но iPod, пожалуй, можно назвать одним из главных достижений компании. Релиз портативного проигрывателя в 2001 году произвел настоящую революцию: для того времени устройство, способное хранить до 1 000 треков в кармане пользователя, было почти научной фантастикой. Sony Walkman оглушительно проиграл гонку технологий — в 2007 году 48% выручки Apple пришлись именно на продажи iPod.

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AirPods

iPhone 7, вышедший в 2016 году, стал причиной ожесточенных дискуссий: спустя долгие годы Apple решила выпустить телефон без отдельного разъема для наушников. Но компания сопроводила спорное решение релизом очередного революционного устройства —беспроводных наушников AirPods. Функционал и элегантный дизайн гарнитуры задал моду на годы вперед, и сейчас практически каждый производитель смартфонов предлагает собственные аналоги.

Apple

Siri