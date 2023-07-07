Илон Маск обвинил Meta* в мошенничестве

Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск раскритиковал разработчиков Threads, комментируя новость о решении Twitter подать в суд на Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за новой соцсети. Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте миллиардера.

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«Конкуренция – это хорошо, а мошенничество – нет», – написал Маск.

Так миллиардер прокомментировал новость в Twitter-аккаунте T(w)itter Daily News, которая гласит о том, что Twitter угрожает Meta судом за «систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение» коммерческой тайны.

Пост Маска за пару часов набрал более 14 миллионов просмотров, почти 260 тыс. лайков и около 10 тыс. комментариев. Значительная часть комментаторов поддержала суждение глав SpaceX и Tesla.

Threads – это новая соцсеть, которую корпорация Meta запустила 6 июля 2023 года. Threads позиционируется как конкурент Twitter. Вскоре после релиза новой платформы Meta пользователи начали ее называть функциональным клоном Twitter с элементами дизайна Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее СМИ сообщили, что Threads стала самым скачиванием приложение для iPhone и iPad в России.