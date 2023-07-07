"Сейчас все побежали регистрироваться в Threads, потому что им интересно: что это за площадка, как она выглядит, как она работает, кто там есть и так далее. Но пока это простое любопытство. Об истинном уровне лояльности аудитории к Threads можно будет говорить через два-три месяца... При этом стоит отметить, что в Threads схитрили: удалить аккаунт там можно только в том случае, если вы удаляете и аккаунт в Instagram. Полагаю, что этот момент может стать причиной подачи судебных исков на соцсеть со стороны пользователей", — заявил эксперт.