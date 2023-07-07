«Простое любопытство»: эксперт о высоком интересе пользователей к соцсети Threads
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером оценил запуск новой соцсети Threads, одним из создателей которой стал американский бизнесмен Марк Цукерберг, а также высказался о способности этой площадки составить конкуренцию Twitter Илоана Маска.
Компания Meta* в ночь на 6 июля запустила приложение Threads для смартфонов на платформе IOS и Android. Новая социальная сеть позволяет публиковать текстовые сообщения длиной до 500 символов, делиться ссылками и размещать фотографии и видеоролики продолжительностью до пяти минут.
Соцсеть Twitter на сегодняшний день насчитывает 300 млн пользователей, при этом в Threads за сутки зарегистрировались 30 млн человек. То есть это десять процентов от числа пользователей Twitter, что является очень хорошим показателем. Но это вопрос старта. Другое дело - смогут ли в Threads удержать всех этих юзеров и заставить проявлять активность: делать публикации, отвечать на посты и так далее.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
Говоря о способности Threads потеснить позиции Twitter, специалист отметил, что у соцсети Маска уже есть своя сложившаяся аудитория.
"И она привыкла к площадке Twitter... Социальную сеть можно сравнить с вашей квартирой: вы знаете, что и где в ней находится, где стоит шкаф, какого цвета обои, знаете, кто ваши соседи и так далее. В ней вам приятно и удобно находится. Также и с пользователями соцсетей: они не хотят что-то менять, потому что их на текущий момент устраивает сложившаяся ситуация, например, в Twitter. И именно по этой причине перевод пользователей на новую площадку является сложной задачей", — отметил специалист.
Высокую скорость роста аудитории в Threads Зыков связал с любопытством пользователей, которое они проявляют к новинке.
"Сейчас все побежали регистрироваться в Threads, потому что им интересно: что это за площадка, как она выглядит, как она работает, кто там есть и так далее. Но пока это простое любопытство. Об истинном уровне лояльности аудитории к Threads можно будет говорить через два-три месяца... При этом стоит отметить, что в Threads схитрили: удалить аккаунт там можно только в том случае, если вы удаляете и аккаунт в Instagram. Полагаю, что этот момент может стать причиной подачи судебных исков на соцсеть со стороны пользователей", — заявил эксперт.
В настоящее время соцсеть Threads, которая принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta*, работает в России при помощи VPN, подчеркнул Зыков.
"Пока что эта соцсеть доступна в РФ, но при этом с ней возникают проблемы. Написать пост можно, но он будет очень долго публиковаться, если не включить VPN. То есть у нас она работает нестабильно... И в Роскомнадзоре уже заявляли, что если Threads не будет выполнять российские законы и не станет удалять противозаконный контент, то она будет заблокирована в стране", — заявил эксперт.
Ранее стало известно, что Twitter угрожает судебным иском компании Meta* в связи с недавно запущенной платформой Threads. Twitter обвиняет Meta в переманивании бывших сотрудников для создания клона приложения компании Илона Маска и незаконном присвоении ее коммерческих секретов и интеллектуальной собственности.
*Meta признана в России экстремистской и запрещена