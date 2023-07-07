«Яндекс Музыка» введет премодерацию новых треков

"Яндекс Музыка" изменит рекомендации при размещении контента на своей платформе, он будет проверяться по гибридной модели - при помощи машинного обучения, а затем вручную, сообщили в пресс-службе "Яндекса". "Чувствительный" контент может быть исключен из рекомендаций или удален.

Рекомендации для контента на музыкальных сервисах были разработаны Ассоциацией музыкальной индустрии совместно с площадкой.

"Яндекс Музыка" взяла рекомендации за основу для правил размещения контента на сервисе", - сообщили в IT-компании.

Новая система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который, по мнению "Яндекса", может вызвать дискомфорт у слушателей.

"В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса", - отметили в "Яндексе".