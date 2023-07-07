Раскрыта новая тактика мошенников в WhatsApp

Мошенники обманывают россиян, представляясь рекрутерами и предлагая им работу через сообщения в популярном мессенджере WhatsApp. О новой тактике киберпреступников в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Суть схемы сводится к тому, что потенциальным жертвам обещают легкий заработок, после чего заманивают их на созданные с целью мошенничества сайты. Как правило, они выглядят похожими на известные маркетплейсы или другие торговые площадки. При этом при регистрации на сайте приходится указывать номер телефона, а для начала работы требуется пополнить баланс. На самом же деле таким образом киберпреступники выманивают номера банковских карточек.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с подобной схемой мошенничества. Ранее преступники обещали людям деньги за прохождение опроса, чтобы получить данные их банковских карт. Этим летом специалисты BI.ZONE обнаружили сайты с более сложной механикой. Теперь жертва не только делится личными данными, но еще и платит злоумышленникам», — констатировал Волошин.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, он рекомендует не передавать данные своей карты незнакомцам, не использовать в интернете номера телефонов, которые привязаны к банковским аккаунтам, а также критически относиться к любым чрезмерно выгодным предложениям в рассылках.