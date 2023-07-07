Первое лекарство от Альцгеймера скоро зарегистрируют в США

Вещество леканемаб, реализуемое в США под коммерческим наименованием Leqembi, разработали японская Eisai и американская Biogen. Панацеей его не назовешь — по результатам исследований лекарство замедлило развитие болезни Альцгеймера у испытуемых примерно на четверть, однако сама результативность лечения делает его прорывом для медицины. До сих пор нейродегенеративное заболевание умели лечить только симптоматически. Зимой американский регулятор выдал разрешение на применение препарата по ускоренной процедуре, теперь же, как сообщалось ранее, леканемабу выдают полную лицензию.

О патофизиологии Альцгеймера рассказывает старший корреспондент CNN по здравоохранению, нейрохирург Санджей Гупта:

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«Процесс начинается в коре полушарий головного мозга, где миллиарды нейронов образуют триллионы связей. Клетки обмениваются электрическими сигналами через контакты, которые называются синапсами. Специальные молекулы-нейромедиаторы позволяют передавать импульс от одного нейрона к другому, в результате чего формируется память. Однако при болезни Альцгеймера в коре начинают накапливаться белки под названием бета-амилоиды, а другие белки под названием TAU разрушаются. Это приводит к образованию амилоидных бляшек и клубков, препятствующих движению сигналов и полезных веществ. В результате клетки начинают умирать, новые воспоминания формируются все сложнее, затрудняются мыслительные процессы. В итоге болезнь начинает влиять на характер и поведение человека, пока мозг не перестает работать совсем».

Леканемаб представляет из себя антитела к бета-амилоидам: препарат связывает мятежные белки и замедляет процесс развития болезни. Учитывая, что пациенты с Альцгеймером в среднем проживают от семи до десяти лет после диагноза, замедление на четверть — это несколько дополнительных лет жизни. Сегодня стоимость года терапии в США обходится в 26 тысяч долларов, это около 2,5 млн рублей, однако полная лицензия позволит американцам получать препарат по программе Medicare.

Можно ли ожидать, что леканемаб в обозримом будущем появится и в России? С какой скоростью вообще распространяются фармацевтические инновации, учитывая обстоятельства? Отвечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов:

Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma:

«Смотря о какой ситуации мы говорим. Они могут достигать рынка достаточно быстро. С одной стороны, в случае интереса компании к российскому рынку. С другой стороны, это готовность государства обеспечивать какие-то залоги: иногда от этого интерес встречный, иногда этот интерес необходимо стимулировать и стой, и с другой стороны. Зависит от многих факторов, санкционные процессы, санкционные риски здесь вторичны. Если есть понимание необходимости финансирования в это, препарат может появиться относительно быстро на рынке. [В данном случае] сложно прогнозируется. Я думаю, что эта перспектива не ближайших лет, учитывая специфичность этого заболевания».