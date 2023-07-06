В 2023 году Apple поднимет цену самой дорогой версии iPhone

В 2023 году Apple поднимет цену на самую дорогую версию iPhone 15. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и технического аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

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Пу не раскрыл стоимость iPhone 15 Pro Max, а только отметил факт ее отличия от стоимости iPhone 14 Pro Max в большую сторону. iPhone 14 Pro Max стартовал в 2022 году с $1099 (примерно 100 тыс. руб. по курсу на 6 июля 2023 года).

Также Пу не рассказал и о причинах подорожания iPhone 15 Pro Max. В MacRumors считаю, что новинка станет дороже как минимум из-за наличия перископического объектива для пяти или шестикратного оптического увеличения изображения. iPhone 15 Pro, по слухам, получит классический телефотомодуль с трехкратным оптическим зумом.

В своем новом отчете Пу также отметил, что массовое производство всех версий iPhone 15 стартует в августе 2023 года, то есть в рамках графика прошлых лет. Это значит, что, скорее всего, новые смартфоны будут представлены, как обычно, в сентябре, а их отгрузки в магазины начнутся в октябре.