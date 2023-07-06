YouTube заблокировал канал «Дайте сказать!»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!» без объяснения причин. Об этом сообщает Telegram -канал Shot.

Отмечается, что одной из ведущих шоу является главный редактор издания LIFE Татьяна Денесюк.

«Блокировка канала стала очередным актом цензуры со стороны платформы, которая уже многие месяцы занимается планомерной зачисткой информпространства от неугодных проектов и СМИ», — говорится в сообщении.

Новые выпуски шоу будут выходить в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на платформах «Дзен», Rutube и на сайте LIFE.