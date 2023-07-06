Представлены европейские версии Honor 90 и 90 Lite

Компания Honor представила свою новую серию Honor 90 в Европе. Главной особенностью устройств является флагманская камера с 200 Мп сенсором.

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При этом Honor 90 оснащён чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 и имеет большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1200p.

Устройство может похвастаться мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и быстрой 66 Вт зарядкой. Honor 90 доступен в двух вариантах памяти — 8/256 ГБ за 550 евро и 12/512 ГБ за 600 евро.

Также пользователи смогут приобрести Honor 90 Lite за 300 евро.