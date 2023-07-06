У берегов Испании нашли финикийский корабль возрастом 2500 лет

Затонувший финикийский корабль обнаружили испанские подводные археологи в юго-восточном регионе Мурсия. Возраст судна оценили в 2500 лет.

Более двух тысяч лет древний корабль находился под слоем отложений. Современные специалисты организовали масштабную спасательную операцию, чтобы сохранить историческую реликвию.

Корабль длиной около восьми метров назвали «Мазаррон II» в честь муниципалитета, где он был найден. Ученые составили подробную схему судна, на что ушло 560 часов подводных исследований.

Корабль находится в 60 метрах от испанского пляжа в Мазарроне. По словам исследователей, он очень хорошо сохранился. Но он расположен в месте, подверженном мощным подводным течениям, которые могут представлять опасность. Поэтому они рассматривают возможность поднять «Мазаррон II» на поверхность.

По оценкам историков, корабль был построен около 580 года до н.э. Его изучение позволит лучше представить строительные технологии Леванта – исторического региона, охватывавшего страны в восточной части Средиземного моря, а также торговые практики финикийцев, сообщает Arkeonews.