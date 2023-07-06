Стали известны планы Microsoft по запуску Windows 12

Американская компания Microsoft готовится к запуску новой операционной системы Windows 12 осенью 2024 года, а сейчас проводит эксперименты с новыми дизайнерскими идеями, включая рабочий стол с «плавающей» панелью задач. Об этом сообщает Windows Latest.

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На конференции разработчиков Build 2023 Microsoft намекнула, что работает над «Windows следующего поколения», у которой пока нет официального названия.

«По данным из внутренних документов компании, Windows 12 может представить другой вид рабочего стола с уникальной функцией — плавающей панелью задач. Microsoft хочет отделить панель задач от рабочего стола и закруглить ее края», — говорится в статье.

Последние предварительные сборки Windows 11 включали возможность отключения часов и даты на панели задач, что намекает на планы сделать панель задач «плавающей», уверены в Windows Latest.

Согласно источникам, знакомым с разработкой, Microsoft оптимизирует Windows 12 для процессоров ARM. Компания также планирует добавить в новую ОС «глубоко интегрированные функции с элементами искусственного интеллекта». Функции будут новыми и не связанными с уже вышедшими проектами, такими как Windows Copilot, заверили источники.