В РФ создали 70-килограммовый спутниковый терминал для доступа в интернет

Терминал основан на плоской антенной решетке и работает с космическими аппаратами на геостационарной орбите. Разработка обладает высокой скоростью передачи данных, которая подходит для различных сложных приложений и повседневных задач на подвижных и стационарных объектах.

«Сапфир» может быть установлен на автомобили, суда, поезда и обеспечивать связь в движении на скоростях до 300 км/ч. Терминал имеет отечественное производство и разработку и может быть использован как для решения гражданских задач, так и для задач Воздушно-космических войск РФ. Его вес может составлять от 40 до 70 кг в зависимости от модификации. «Сапфир» позволяет работать на всей территории России, включая Северный морской путь.