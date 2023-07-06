В РФ создали 70-килограммовый спутниковый терминал для доступа в интернет

Российские ученые разработали 70-килограммовый спутниковый терминал для выхода в интернет
Российская компания «Заслон» разработала терминал «Сапфир» для широкополосного доступа в интернет посредством спутниковой связи в Ku-диапазоне. Об этом сообщает ТАСС.
Терминал основан на плоской антенной решетке и работает с космическими аппаратами на геостационарной орбите. Разработка обладает высокой скоростью передачи данных, которая подходит для различных сложных приложений и повседневных задач на подвижных и стационарных объектах.
«Сапфир» может быть установлен на автомобили, суда, поезда и обеспечивать связь в движении на скоростях до 300 км/ч. Терминал имеет отечественное производство и разработку и может быть использован как для решения гражданских задач, так и для задач Воздушно-космических войск РФ. Его вес может составлять от 40 до 70 кг в зависимости от модификации. «Сапфир» позволяет работать на всей территории России, включая Северный морской путь.
Коммерческий директор компании «Заслон» Евгений Григорьев отметил, что спутниковая связь на подвижных и стационарных объектах является стратегически важной для страны с точки зрения информационной безопасности.
«Защищенный прием и передача данных, доступ в интернет, телефония и видеосвязь особенно актуальны, учитывая текущую геополитическую ситуацию», — подчеркнул Григорьев.