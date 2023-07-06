Эксперты сравнили мощность популярных моделей iPhone

Размер оперативной памяти смартфона может влиять на быстродействие устройства заметнее, чем модель процессора. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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Журналисты IT-портала поставили задачу выяснить, почему iPhone прошлых поколений работают существенно медленнее, чем новые девайсы. В ходе тестов специалисты высянили, что мощность устройства сильно зависит от оперативной памяти и процессора — причем размеры памяти имеет решающее значение.

Авторы проверили, как долго смартфоны Apple 2021 и 2022 годов выпуска могут держать приложения открытыми в памяти. Оказалось, что iPhone 13 с 4 гигабайтами оперативной памяти LPDDR4X и iPhone 14 Pro, который имеет 6 гигабайт оперативной памяти LPDDR5, могут оставлять открытыми до 20 приложений. Затем журналисты запустили на обоих девайсах 30 популярных приложений и выяснили, что iPhone 14 Pro выгрузил всего одну программу, тогда как iPhone 13 закрыл 10 приложений из-за нехватки памяти.

В заключении авторы отметили, что размер оперативной памяти имеет определяющее значение. По словам специалистов, чем больше размер памяти и выше скорость работы устройства, тем дольше смартфон будет считаться актуальным.