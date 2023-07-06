В России создали экологически безопасный аналог полиэтилена

Ученые в России разработали инновационный материал для упаковки продуктов, который отличается от полиэтилена тем, что быстро разлагается и не загрязняет природу. Также он сохраняет продукты свежими в течение нескольких недель без холодильника.

© Мир 24

Специалисты добавили в структуру полимера масла чайного дерева, обладающего антибактериальными свойствами.

«Благодаря использованию возобновляемого сырья, такая упаковка поможет решить глобальные экологические проблемы, связанные с чрезмерным потреблением синтетических пластиков», – сообщил в беседе с газетой «Известия» руководитель проекта, заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ Валентин Новиков.

Тем не менее, на сегодняшний день полиэтилен стоит дешевле разработанного российскими учеными аналога в 10 раз. Новиков надеется, что в будущем стоимость созданной им и его коллегами пленки станет достаточно низкой для ее повсеместного использования. По словам специалистов, использование нового материала приведет к увеличению срока годности большинства продуктов питания.