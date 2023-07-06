Назван Android-смартфон с самой плавной оболочкой

Команда бенчмарка Master Lu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на операционной системе Android с наиболее плавной оболочкой.

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В июньском рейтинге выделяется флагманский смартфон Vivo X90s, который набрал впечатляющие 1 355 751 баллов и уже завоевал первое место в рейтинге AnTuTu. Второе и третье места заняли модели серии Moto Razr: Moto Razr 40 Ultra и Moto Razr 40 соответственно.

На четвёртом и пятом местах оказались Huawei Maimang A20 и Redmi Note12R.

Рейтинг также отражает плавность работы оболочки, установленной поверх операционной системы Android. В целом, он совпадает с рейтингом по производительности.