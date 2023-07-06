Firefox перестанет поддерживать старые версии macOS

Компания Mozilla, разработчик популярного веб-браузера Firefox, объявила, что больше не будет поддерживать старые версии macOS в своих предстоящих обновлениях. Так что компьютерам Apple, которые более не способны работать на новых версиях ОС, придется мириться с возможными вылетами, багами, и другими шероховатостями.

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Пользователям macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 и macOS Mojave 10.14 придется обновить свои операционные системы до macOS Catalina 10.15 или более поздней версии, чтобы продолжать получать обновления Firefox.