В Сбере анонсировали новую версию нейросети Kandinsky

Сбер активно развивает свою генеративную нейросеть Kandinsky и в ближайшее время выпустит ее новую версию. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

© Пресс-служба Сбера

По словам Александра Ведяхина, которого цитирует пресс-служба Сбера, новая версия нейросети Kandinsky откроет перед пользователями больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации.

«При этом нейросеть сохранит преимущества прошлой версии: способность смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать недостающие части картинки и другие полезные возможности», — уточнил Ведяхин.

Напомним, что нейросеть Kandinsky 2.1 стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав 1 млн пользователей всего за четыре дня после выхода. А за три месяца с ее помощью было создано более 70 млн изображений.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.