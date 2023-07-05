Российские ученые создали токопроводящие покрытия для "умной одежды"

Российские ученые создали токопроводящие покрытия, которые можно наносить на текстильные материалы. Как сообщает газета «Известия», они позволяют создавать электронные девайсы на ткани — гаджеты можно встроить в куртку, рюкзак, палатку и другие изделия.

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Технологию разработали специалисты из Российского государственного университета (РГУ) имени А.Н. Косыгина. Она позволяет наносить на текстиль пленочные покрытия различной толщины с множеством слоев и различными добавками. В результате получаются материалы с программируемыми свойствами.

Основным компонентом покрытий стали углеродные нанотрубки, которые пропускают через себя ток и тепло. Благодаря воздействию «холодной» плазмы материалы получаются устойчивыми к механическим воздействиям, глажке утюгом и стирке.

Автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров считает, что одно из интересных направлений использования технологии — внедрение в структуру ткани электронных компонентов. В результате можно будет создавать микрокомпьютеры на текстильной основе. Кроме того, изменяя состав исходного материала, возможно получить разные свойства.

Так, при обработке можно получить сенсорные материалы — они способны улавливать движения и измерять физиологические показатели человека. В транспорте такой текстиль сможет изменять температуру и влажность, реагируя на присутствие пассажиров и их состояние. Кроме того, возможно использование в военной сфере. Например, для создания защиты от радиочастотного излучения и электромагнитных полей — такими тканями можно маскировать технику и штабы.