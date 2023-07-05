Минпромторг запретил использовать технику Apple
В Минпромторге подтвердили "РГ" информацию о запрете использования техники Apple в служебных целях.
Как сообщили в министерстве, принимая решение, в ведомстве опирались на информацию ФСБ, "свидетельствующую о тесном сотрудничестве американской компании "Apple" с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждающую, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств "Apple" не соответствует действительности".
На этом основании, а также, руководствуясь рекомендациями регулятора, "в целях обеспечения защиты информации было принято решение о прекращении использования мобильных устройств (телефонные аппараты, смартфоны) производства компании "Apple" в служебной деятельности всех сотрудников Министерства и подведомственных Министерству организациях", добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщали СМИ, соответствующее распоряжение за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова было направлено работникам 4 июля. Запрет начнет действовать 17 июля.