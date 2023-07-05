Миллиардер и создатель соцсети Twitter Джек Дорси критично отозвался о новом сервисе Threads от IT-корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), запуск которого еще не состоялся.

Threads позиционируется как аналог Twitter. Meta планирует запустить новую платформу 6 июля 2023 года. Впрочем, уже сейчас пользователи могут установить на iPhone соответствующее приложение. Именно это и сделал Дорси, чем по итогу был раздосадован.

Дорси раскритиковал Threads за сбор большого объема пользовательских данных. Основатель Twitter опубликовал скриншот, на котором видно, что Threads просит разрешение на получение пользовательской информации о финансах, здоровье, контактах, покупках, местоположении и не только. Всего в политике приватности Threads перечислено 14 категорий данных.

«Все ваши треды принадлежат нам», – иронично прокомментировал скриншот Дорси.

Пост основателя Twitter набрал почти 6 млн просмотров, 20 тыс. лайков и более 4 тыс. комментариев. Один из комментариев принадлежит другу Дорси и нынешнему владельцу Twitter Илону Маску.