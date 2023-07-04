Чем ИИ отличается от нейросети

Кандидатом физико-математических наук, Михаил Бурцев рассказал, что такое нейросети, искусственный интеллект и чем они отличаются друг от друга

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Искусственный интеллект — это изучение алгоритмов, которые позволяют компьютерам решать сложные задачи, подобные тем, что выполняет человеческий разум. Машинное обучение, в свою очередь, является подмножеством искусственного интеллекта, где используются различные методы для решения интеллектуальных задач.

Символьный искусственный интеллект — это подход в искусственном интеллекте, который моделирует рассуждения человека. Он основан на работе с символами и позволяет проводить логические выводы и доказательства, аналогичные тем, что делает математик. Например, символьный искусственный интеллект может использоваться для доказательства математических теорем.

Нейросети — это другой подход к искусственному интеллекту, который моделирует работу мозга человека. Они состоят из «нейронов», которые обрабатывают информацию и передают сигналы друг другу. Нейросети могут использоваться в машинном обучении, где они обучаются на больших объёмах данных, чтобы минимизировать ошибку и выполнять различные задачи.